Developerský projekt Viva Lipno, za kterým stojí český investiční fond Nemomax, se dostal do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Přestože se tomu snažil vyhnout, donutilo jej k tomu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Jihočeský krajský úřad nyní zahájí tzv. zjišťovací řízení, které určí, zda se záměr má posuzovat v plném rozsahu, nebo to bude mít snazší. O jednodušší způsob se investor snaží i tím, že projekt přejmenoval z rekreačního resortu na bytový resort. Proti projektu se staví ekologické spolky, obci Lipno nad Vltavou nevadí.
Co se dočtete dál
- Jak má nová výstavba vypadat.
- Co si o ní myslí obec.
- Proč se záměr nelíbí ekologickým spolkům.
