Odcházející ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) říká, že program strany Motoristé sobě je hrozbou pro českou přírodu i průmysl. Kritizuje její snahu omezit obnovitelné zdroje energie, rušit chráněná území a zpochybňovat vědecké poznatky o klimatické změně. Podle Hladíka by takový přístup oslabil modernizační programy a poškodil dlouhodobou konkurenceschopnost Česka.
Pane ministře, jak jste reagoval na zprávu, že by se vaším nástupcem mohl stát Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, který se několikrát vyjádřil, že s ním na ministerstvu poteče „zelená krev“?
Pan Macinka je spíš takový glosátor, influencer a mediální komentátor. O jeho znalostech ochrany přírody a krajiny či klimatické politiky mám velké pochyby. Vzhledem k tomu, jaké mají Motoristé sponzory, je tu oprávněná obava, že nebudou přírodu chránit, ale budou ji spíš ničit.
Proč by ji ničili?
Místo toho, aby hájili veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny a vyvažovali zájmy průmyslu či velkozemědělství, budou spíš stát na té druhé straně. Kvůli nim může převážit fosilní a odpadářská lobby. Jsem zděšený tím nepokrytým prorůstáním klientelismu do vedení státu, k němuž by přes ně došlo. Programem jdou na ruku svým sponzorům. To je jako v devadesátkách. Opravdu chceme, aby si bohatý podnikatel mohl koupit změnu zákona či změnu vyhlášky? To podle mě není demokracie. Budoucí vláda musí hájit veřejný zájem, tedy zájem všech lidí, ne zájem soukromý.
Co se dočtete dál
- Jak se Petr Hladík staví k aktivismu na ministerstvu.
- Co by vzkázal svému nástupci.
- Na co je ze svého ministrování pyšný a co ho naopak mrzí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.