Kvůli naplnění emisních cílů v dopravě potřebuje stát rozjet masivní výrobu biometanu. Jde o nízkoemisní plyn, který má stejné složení jako zemní plyn a vyrábí se v bioplynových stanicích z odpadů či zemědělských komodit. To se zatím příliš nedaří, „biometanek“ existuje jen dvanáct.
Změnit to mají nové provozní dotace platné od příštího roku. Na rozdíl od podpory pro zelenou elektřinu se neprojeví na účtech odběratelů. Podle vrchního ředitele sekce energetiky na ministerstvu průmyslu Reného Neděly bude celý systém samofinancovatelný. Potřebné prostředky získá stát z prodeje záruk původu, tedy potvrzení o „zelenosti“ biometanu.
Co se dočtete dál
- Jak budou nové dotace a aukce certifikátů fungovat.
- Za jaké ceny se záruky původu obchodují.
- Jaké množství biometanu chce stát podpořit.
- Která významná energetická společnost chce nově do biometanu investovat.
