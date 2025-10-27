Americký hvězdný herec George Clooney je naživo stejně nonšalantní sympaťák jako ve svých filmech či reklamách. Dokáže vtipně vyprávět „historky z natáčení“, stejně tak jako přesvědčivě vysvětlit, že americká demokracie má problém, protože Trumpova vláda ohrožuje nezávislost médií.
Předvedl to o víkendu v polské Lodži, kde byl hlavní hvězdou „festivalu idejí“ nazvaného „Hry svobody“, který každý rok už více než dekádu pořádá liberální časopis Liberté. A opravdu nejde o konferenci, ale o třídenní sérii debat, kam si může koupit za rozumnou cenu lístek kdokoliv a přijít se pobavit jak o stavu demokracie, tak ekonomiky nebo kultury, vidět naživo politiky i slavné spisovatele – a letos i jednu hollywoodskou hvězdu.
Co se dočtete dál
- - Proč přijel George Clooney do Lodži
- - Proč nechce být prezident USA
- - Jak může populární tvář pomoci obrodě demokracie
