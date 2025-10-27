Představte si, že jedete autem po rozpálených ulicích floridského Miami, když vám najednou aplikace Waze hlásí, že na vozovce je ledovka. Nebojte se, počasí ani navigace se nezbláznily. To jenom uživatelé Wazu upozorňují ostatní řidiče na zátah cizinecké policie a pohráli si s její zkratkou ICE, což je v angličtině rovněž výraz pro led.
Je to jen jeden z triků, kterými se lidé bez dokumentů snaží vyhnout zadržení a pravděpodobnému následnému vyhoštění. Ale tahají za výrazně kratší konec provazu. Žádný jiný státní orgán za deset měsíců, kdy ve Spojených státech sedí v prezidentském křesle Donald Trump, totiž neposílil tak jako právě Úřad pro imigraci a cla (ICE), kterému španělsky mluvící přistěhovalci říkají „migra“.
