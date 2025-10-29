Nestává se často, aby se v jednom projevu dokonale prolnuly politické principy a jejich praktická aplikace. Petru Pavlovi se takový projev 28. října povedl. Z toho, co prezident v den státního svátku řekl, můžeme vyčíst nejen, z jakých hodnot principiálně vychází a kam by chtěl zemi směrovat. Ale i co konkrétně pro to nyní chce udělat.
A ani z jednoho nebude mít radost pravděpodobný nový premiér Andrej Babiš, který si může být jistý, že od prezidenta nedostane nic zadarmo.
Co se dočtete dál
- Jakým konkrétním způsobem má Andrej Babiš vyřešit střet zájmů.
- Jak bude prezident postupovat proti jmenování Filipa Turka ministrem zahraničí.
- Jaké ústavní pravomoci a neformální tlaky hodlá Petr Pavel využít.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.