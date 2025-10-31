Josef Průša je český fenomén, který dokázal přesvědčit i NASA a obrovské průmyslové firmy o přínosech levného 3D tisku. Za své úsilí získal Průša tento týden medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Nyní úspěšný český jednorožec Prusa Research s ročním obratem přes tři miliardy korun čelí nejsilnější konkurenci v historii.

Přes 90 procent trhu ovládly čínské značky jako Bambu Lab a Creality, podporované komunistickou vládou. Průša se proti nim staví čelem s novými produkty i celým konceptem chytrého tiskového materiálu a možnosti tisku tekutin.

Novinky „Joe Prusa“, jak mu říkají v zahraničí, představil poprvé na vlastní akci, která stylem kopírovala velké prezentace Applu nebo Googlu. Technologický pokrok ukazoval v unikátním prostředí pražského planetária.

Byl to zážitek, který zahrnoval i pobyt diváků v nitru nové tiskárny Core One L promítané na kopuli planetária. Právě větší verze tiskárny Core One bude hlavním produktem firmy pro příští rok.

