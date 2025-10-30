Je jedním z nejbohatších Čechů, médiím se ale vyhýbá, pečlivě si chrání soukromí a neexistuje ani jeho aktuální fotografie. Jeho holding, který má hodnotu v desítkách miliard korun, vyrostl na energetice – vlastní vodní elektrárny od Turecka přes Gruzii po Španělsko. Nejnověji letos koupil za více než šest miliard korun vodní elektrárnu o výkonu 350 MW na řece Iguacu v Brazílii. Vedle energetického byznysu ale staví i nové pilíře svého byznysu. A jedním z nich je výstavba bytů v Praze a Brně.
Co se dočtete dál
- Koho Tesař v aukci o radnici Prahy 10 přeplatil.
- Jak vidí atraktivitu lokality Vršovic realitní analytici.
- Jak se letos daří Energo-Pro v jeho základním byznysu.
- Jaké další developerské projekty Tesař chystá.
