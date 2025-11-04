Mendelovu univerzitu v Brně, která nabízí hlavně zemědělské a lesnické obory, povede Martin Klimánek. Dosavadní prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost porazil obhajujícího rektora Jana Mareše, oznámila mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová. Klimánka v prvním kole volby podpořilo 24 z 31 přítomných členů akademického senátu. Pokud Klimánka jmenuje prezident, ujme se funkce v dubnu 2026.

Osmačtyřicetiletý Klimánek vystudoval lesní inženýrství. Už za studií pracoval pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a následně pro společnost, která se zabývá zpracováním lesních hospodářských plánů a osnov pro vlastníky lesů. 

Na univerzitě působí od roku 2003, později vedl Ústav geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Od roku 2014 působil jako prorektor, nejprve měl v gesci pedagogickou činnost, v dalším funkčním období strategii, rozvoj a účelová zařízení. V posledním období mu přibyla ještě oblast udržitelnosti.

Mendelova univerzita vzdělává odborníky v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji a dalších oborech. Její vědci se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími oblastmi. Univerzita má pět fakult, které sídlí v Brně, výjimku představuje zahradnická fakulta v Lednici na Břeclavsku. Škola má 9200 studentů, z toho 20 procent cizinců.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam