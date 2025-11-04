Mendelovu univerzitu v Brně, která nabízí hlavně zemědělské a lesnické obory, povede Martin Klimánek. Dosavadní prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost porazil obhajujícího rektora Jana Mareše, oznámila mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová. Klimánka v prvním kole volby podpořilo 24 z 31 přítomných členů akademického senátu. Pokud Klimánka jmenuje prezident, ujme se funkce v dubnu 2026.
Osmačtyřicetiletý Klimánek vystudoval lesní inženýrství. Už za studií pracoval pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a následně pro společnost, která se zabývá zpracováním lesních hospodářských plánů a osnov pro vlastníky lesů.
Na univerzitě působí od roku 2003, později vedl Ústav geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Od roku 2014 působil jako prorektor, nejprve měl v gesci pedagogickou činnost, v dalším funkčním období strategii, rozvoj a účelová zařízení. V posledním období mu přibyla ještě oblast udržitelnosti.
Mendelova univerzita vzdělává odborníky v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji a dalších oborech. Její vědci se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími oblastmi. Univerzita má pět fakult, které sídlí v Brně, výjimku představuje zahradnická fakulta v Lednici na Břeclavsku. Škola má 9200 studentů, z toho 20 procent cizinců.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist