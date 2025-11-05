Dosavadní výkon německé vlády je z hlediska ekonomiky rozčarováním. „Dělá opatření zvyšující sociální výdaje. Ta ale nepodpoří růst ekonomiky, naopak,“ říká v rozhovoru s HN Achim Wambach, jeden z nejvýznamnějších německých ekonomů, který je prezidentem výzkumného centra ZEW a profesorem na univerzitě v Mannheimu. Vysvětluje taky, proč se německým automobilkám podle něj zase brzy začne dařit.
Německá ekonomika už několik let stagnuje. Jaké jsou hlavní důvody?
Jsme uprostřed zásadní proměny mezinárodního ekonomického prostředí. Kromě toho máme v Německu jedny z nejvyšších daní v Evropě a drahé energie. A když se zeptáte firem, řeknou vám, že hlavním problémem je pro ně byrokracie. Většina nových pravidel sice vzniká na úrovni Evropské unie, a jsou tedy společná pro všechny členské země, v Německu je však byrokracie přesto víc svazující než jinde. Důvodem je fakt, že naše státní správa není digitalizovaná. Oproti řadě jiných států EU v tom zaostáváme.
