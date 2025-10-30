Německé hospodářství se stále nehýbe z místa. V průzkumech firemní i spotřebitelské nálady se občas objeví záblesky naděje, že se konečně začne zotavovat, ale souhrnné statistické zprávy přinesou tvrdé procitnutí. Přesně jako ta čtvrteční, podle které hrubý domácí produkt během letošního července až září zůstal na úrovni druhého čtvrtletí. Tedy strohá nula, plyne z předběžných propočtů, které budou upřesněny koncem listopadu.
Co se dočtete dál
- Jak vidí situaci země šestice renomovaných německých ústavů pro hospodářský výzkum.
- Jaká je ve světě poptávka po zboží Made in Germany.
- Co by podle ekonomů teď mělo Německo udělat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.