Do otevírání vánočních dárků zbývá od prvního pátečního vydání Hospodářských novin v listopadu 47 dní. To je ideální čas na nákupy technologických dárků. Hlavní motivací přitom není jistota, že obchody stihnou doručení, ale fakt, že necelý měsíc před skutečným černým pátkem začaly předvánoční slevy.
Sázka na technologické dárky je přitom osvědčená, už druhou dekádu je spotřební elektronika tím, co většina lidí najde pod stromečkem nejraději, bez ohledu na pozitivní vliv, který mohou mít knihy a zážitky.
Co se dočtete dál
- Jak se umělá inteligence staví k nákupu vánočních dárků.
- Jakou správnou strategii zvolit při výběru.
- Jaké konkrétní tipy jsme v rámci první vlny slev vybrali sami.
