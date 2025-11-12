Private equity fondy se stávají stále důležitějším partnerem evropských firem. Vstupují do podniků s cílem zlepšit jejich řízení, rozšířit výrobu nebo podpořit expanzi do zahraničí. „Když dnes do firmy vstoupíme, chceme ji posunout na vyšší úroveň. Věnujeme jí více času, kapitálu i strategické práce než dřív,“ říká Jan Brávek, obchodní ředitel pro institucionální klienty z investiční skupiny Jet Investment. V rozhovoru popisuje proměnu celého odvětví od způsobu, jak fondy přemýšlejí o růstu a riziku, přes jejich dopad na českou ekonomiku až po to, jak se mění vnímání investorů v době ekonomické a geopolitické nejistoty.
Jak se podle vás v posledních letech role private equity fondů proměnila a co dnes firmám nejčastěji přinášejí?
Vnímám, že se celý trh posunul k větší profesionalitě. Fondy už jsou nejen zdrojem kapitálu, ale skutečně pomáhají řídit a rozvíjet podniky, do kterých vstoupí. To vyžaduje úplně jinou úroveň práce – od hlubší znalosti oboru až po aktivní účast na rozhodování. Zároveň se výrazně zvětšily samotné firmy, které private equity oslovují. Nejde už o malé podniky, které potřebují finanční injekci, ale o etablované společnosti s potenciálem růstu. Ty hledají partnera, který kromě kapitálu přinese zkušenosti s expanzí, optimalizací výroby nebo akviziční strategií. Myslím, že se tím celý sektor posouvá. Private equity fondy dnes vnáší do podnikání know‑how, strukturu a disciplínu, která firmám často chybí. Výsledkem bývá rychlejší růst, větší stabilita i schopnost zvládat složitější situace.
Co konkrétně se podle vás v posledních letech na trhu private equity nejvíc změnilo?
Největší rozdíl oproti minulosti vidím v době, po kterou fondy drží své společnosti. Dříve to bývaly tři až čtyři roky, dnes se ten horizont posunul spíš k pěti nebo šesti letům. Není to proto, že by fondy chtěly čekat déle, ale proto, že firmy, do kterých dnes vstupujeme, jsou větší, vyspělejší a potřebují víc času na realizaci investičních plánů. Často jde o rozsáhlejší projekty nebo expanzi na zahraniční trhy, které se nedají zvládnout v krátkém období.
Když se podíváme na český trh, jak velký význam u nás, z hlediska objemu kapitálu, private equity fondy vlastně mají?
Pokud to vezmeme čistě z makroekonomického pohledu, private equity u nás tvoří zhruba půl promile HDP. V Evropě je to kolem půl procenta, takže desetkrát víc, a v zemích jako Francie nebo Velká Británie ještě násobně víc. Je to dané tím, že tam do private equity investují i penzijní fondy nebo pojišťovny, což u nás zatím úplně běžné není. Na úrovni jednotlivých podniků je ale ten efekt výrazně větší. Fondy přinášejí nejen kapitál, ale i know‑how, které se v týmech kumuluje z předchozích projektů, a s ním i určitou odvahu a podnikavost. V tomhle směru je přínos private equity pro české firmy jednoznačný. Pomáhá jim růst rychleji, než by dokázaly samy.
Kdo tedy dnes tvoří hlavní skupinu investorů do private equity fondů?
To je zajímavá otázka, protože v Česku je to přesně obráceně než v zahraničí. Zatímco v Evropě převažují velcí institucionální investoři jako penzijní fondy, banky nebo pojišťovny, u nás tvoří většinu individuální investoři a takzvané family offices, tedy rodinné holdingy. U nás je historicky silná tradice podnikatelů, kteří vybudovali vlastní firmy, a ti dnes hledají, kam dál svůj kapitál umístit. Private equity jim umožňuje investovat do reálné ekonomiky, které rozumí, a mít jistotu, že jejich peníze pomáhají dalším firmám růst. Instituce se k nim postupně přidávají, ale ten proces je pomalejší. Souvisí to s regulací i s tím, že private equity je u nás stále mladý segment trhu. V našem případě dnes tvoří zhruba dvě třetiny kapitálu fyzické osoby a family offices, zbytek přichází od institucí. Do budoucna bychom byli rádi, aby to bylo přibližně padesát na padesát.
Nedávno jste otevřeli možnosti investice do nového fondu Jet 4, proč právě nyní?
V Jet Investment vždy v danou chvíli investujeme jen z jednoho fondu, který má zhruba tříleté období určené pro nové akvizice. Investiční horizont našeho třetího fondu se již blíží ke konci a na přelomu roku bude plně zainvestovaný. Zároveň ale vyhlížíme nové zajímavé projekty, které odpovídají našemu zaměření a jsou velmi atraktivní pro investici. Byla by škoda o tyto příležitosti přijít. Proto jsme se rozhodli spustit nový fond Jet 4, abychom měli kapitál připravený a mohli na trhu reagovat rychle.
Na jaké typy firem se nový fond zaměří?
Naše strategie zůstává konzistentní. Soustřeďujeme se na průmyslové podniky a služby s vysokou přidanou hodnotou. To zahrnuje oblasti jako energetika, železniční doprava, moderní materiály nebo průmyslové technologie. Všechno to jsou segmenty, kde máme dlouholeté zkušenosti. Zároveň se díváme i na nové směry, které vidíme jako perspektivní z dlouhodobého hlediska. Typickým příkladem je oblast kvalitních potravin, kde už jsme identifikovali první zajímavé akviziční cíle. Věřím, že i v tomto segmentu můžeme využít naše zkušenosti s rozvojem firem a vytvořit z regionálních výrobců silnější značky.
Jedním z příkladů je i nedávná investice do skupiny Náš Chléb, která spadá právě do segmentu kvalitních potravin. Co vás k této investici vedlo a jaké s ní máte plány?
Jde o českou pekárenskou skupinu se sídlem v Jablonci nad Nisou, která provozuje zhruba 130 prodejen po celé republice, převážně v menších městech. Zaujalo nás, že i v menších obcích, kde často chybí kvalitní nabídka potravin, je silná poptávka po čerstvém pečivu a lokálních produktech. Naším cílem je z této značky vybudovat dominantního hráče na trhu kvalitního pečiva. Chceme postupně rozšířit síť poboček, přidat další pekárny a pokrýt větší část republiky. Vidíme zde prostor minimálně pro zdvojnásobení počtu prodejen a růst obratu. Současně chceme, aby tyto prodejny nabízely víc než jen pečivo, ale aby obecně pozvedly kulturu lokálního stravování. Mohou se stát místem, kam si lidé přijdou nejen nakoupit, ale zastavit se na kávu a potkat se. V menších městech často nic podobného nezůstalo a to je přesně prostor, kde může kvalitní lokální značka růst.
Kam aktuálně směřuje vaše pozornost a jaké jsou hlavní priority pro nadcházející období?
V současnosti uzavíráme investiční cyklus druhého fondu. První z jeho firem, společnost Tedom, jsme už prodali se zhodnocením bezmála sedminásobku původní investice. Další prodeje jsou v jednání a měly by proběhnout během následujících dvou až tří let. Celkově by měl fond přinést investorům čistý výnos přibližně trojnásobku vloženého kapitálu. Zároveň rozšiřujeme aktivity třetího a čtvrtého fondu, kde připravujeme nové projekty zejména v průmyslové výrobě, energetice a službách s vysokou přidanou hodnotou. Několik transakcí je momentálně v pokročilé fázi vyjednávání, především na českém a polském trhu. Naším cílem je dál posilovat pozici ve střední Evropě a být první volbou pro investory, kteří hledají stabilní, průmyslově zaměřený fond s aktivním přístupem k řízení firem.
Pro mnoho investorů je oblast private equity stále velká neznámá. Jaké mýty o tomto segmentu podle vás nejčastěji kolují?
Jedním z nejrozšířenějších mýtů je, že private equity je určené hlavně pro velké investory, kteří jsou ochotni podstupovat vyšší riziko. To ovšem není úplně přesné. Private equity stojí na trpělivosti, dlouhodobém horizontu a aktivní práci s firmami, do nichž fondy vstupují. Naším cílem není firmu rychle prodat s co nejvyšším ziskem, ale rozvíjet ji. Investovat do lidí, technologií a nových trhů. Právě tím se vytváří její skutečná hodnota. Dalším častým omylem je představa, že nemožnost investici kdykoli prodat je nevýhoda. Já to považuji za výhodu, protože právě nelikvidita vnáší do investování disciplínu. Není tajemstvím, že na veřejných trzích řada investorů dosahuje nižších než průměrných výnosů jednoduše proto, že nedokáže udržet investiční horizont. U private equity tohle nehrozí. Kapitál je vázaný na delší období, což pomáhá eliminovat emoční rozhodování. A právě to, v kombinaci s aktivní správou, je podle mě důvod, proč tyto fondy dokážou dlouhodobě přinášet stabilní a nadprůměrné výsledky.
