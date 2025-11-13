Trh s elektřinou v Česku prochází zásadní proměnou. Od října 2025 už se na burze neobchoduje po hodinách, ale ve čtvrthodinových intervalech. To znamená, že během jediného dne může mít až 96 různých cen – podle aktuální nabídky a poptávky. Na první pohled se možná zdá, že jde o technický detail. Ve skutečnosti ale tato změna zásadně ovlivňuje chování trhu i možnosti pro domácnosti a firmy s vlastní výrobou energie. Každá vyrobená či odebraná kilowatthodina má nově přesnější ocenění. A ti, kdo dokážou reagovat na změny cen v reálném čase, mohou snížit své náklady, nebo dokonce vydělávat.
„Čtvrthodinové zúčtování přináší obrovskou příležitost,“ říká Milan Velner, obchodní ředitel společnosti EnerSpot. A dodává, že pokud má zákazník fotovoltaiku a dokáže řídit výrobu i spotřebu chytře, může prodávat elektřinu za ceny přes 2000 Kč/MWh. Získává tak větší kontrolu nad energií i nad vlastními náklady.
Partner pro ty, kdo chtějí využít elektřinu naplno
EnerSpot působí na českém trhu jako moderní dodavatel elektřiny zaměřený právě na klienty s vlastní výrobou – především s fotovoltaickými elektrárnami. Firma vznikla s vizí nabídnout férové, srozumitelné a flexibilní služby bez dlouhodobých závazků. „Už od začátku jsme věděli, že chceme dělat energetiku jinak,“ popisuje Velner s tím, že zákazníky nevnímá jako pasivní odběratele, ale aktivní výrobce, kteří chtějí, aby jejich systém fungoval efektivně a ekonomicky. A právě tomu se společnost snaží přizpůsobit.
Dnes má firma více než 5500 zákazníků, převážně majitelů fotovoltaik. Jen během roku 2025 přibylo přes 2500 nových klientů, což firmu řadí mezi nejrychleji rostoucí alternativní dodavatele elektřiny v Česku.
Spotový tarif: cena podle reálného trhu
Zatímco většina lidí stále využívá fixní tarify, klienti EnerSpotu přecházejí na spotový tarif – tedy účtování podle aktuálních tržních cen. Tento přístup umožňuje nakupovat levněji, když je energie v přebytku, a naopak prodávat výhodně, když je po ní poptávka.
Zákazník má navíc stále přehled o cenách. V aplikaci vidí, kolik bude elektřina stát další den, a může podle toho plánovat spotřebu, například zapnout ohřev vody v době, kdy je energie levnější, nebo nabít baterii. „Spotový tarif umožňuje nakupovat elektřinu levně, když je jí dostatek – a prodávat za nejvýhodnější ceny ve špičce,“ doplňuje Velner. „Domácnost tak může reagovat na reálnou situaci na trhu.“
Rozhoduje každá čtvrthodina
Zavedení čtvrthodinového zúčtování od 1. listopadu 2025 je součástí širších evropských změn, které mají přiblížit domácnosti reálnému fungování trhu. Pro běžné spotřebitele s fixní cenou se nic nemění. Ale pro ty, kdo využívají spotový tarif, znamená tato změna přesnější vyhodnocení každé kilowatthodiny.
Bez chytrého systému by ale bylo prakticky nemožné reagovat na 96 cenových signálů denně. Proto EnerSpot svým zákazníkům nabízí chytré řízení výroby a spotřeby. Lze připojit vlastní technologii, nebo využít zařízení, které firma poskytuje v rámci Chytrého tarifu.
Pokročilý systém dokáže automaticky spouštět spotřebiče v době levné elektřiny, nabíjet baterii, když jsou ceny nejnižší, prodávat přebytky, když je to nejvýhodnější, a sledovat vše v přehledné aplikaci. Přitom umožňuje i manuální kontrolu.
Zkušenosti zákazníků EnerSpotu ukazují, že spotové tarify mají ekonomický smysl. V roce 2025 nakupovali silovou elektřinu v průměru za 2111 Kč/MWh a prodávali ji za 2075 Kč/MWh. Pro srovnání – domácnosti i podniky s fixními smlouvami z konce roku 2024 nakupovaly kolem 3500 Kč/MWh a přetoky z fotovoltaiky prodávaly často jen za 500–750 Kč/MWh. „Díky kombinaci spotového tarifu a chytrého řízení tak naši zákazníci ušetřili i více než 40 procent oproti těm, kteří využívají klasické tarify bez řízení,“ komentuje Velner výsledky z praxe.
EnerSpot: Specialista pro klienty s fotovoltaikou.
Společnost EnerSpot se na rozdíl od klasických dodavatelů zaměřuje převážně na klienty s vlastní výrobou. Dokáže tedy nabízet tarify a služby přesně na míru této skupině.
Nízké poplatky a transparentní podmínky – 250 Kč/MWh, bez skrytých nákladů.
Chytré řízení spotřeby – technologie s predikcí výroby, spotřeby i cen.
Výkup přebytků – férově, bez nutnosti uzavírat další smlouvy.
Rychlý růst a spokojená klientela – přes 5500 zákazníků a jedno z nejrychleji rostoucích portfolií na českém trhu.
Tarify přesně na míru
Každá domácnost nebo firma s fotovoltaikou má jiné potřeby – někdo vyrábí přebytky, jiný potřebuje energii doplňovat v zimě nebo ji řídit automaticky. EnerSpot proto nabízí tři varianty chytrých tarifů, které umožňují využít vlastní výrobu naplno a přitom zachovat flexibilitu. Společným jmenovatelem je princip spotového trhu. Cena elektřiny se mění podle aktuální nabídky a poptávky, takže zákazník platí či inkasuje reálnou hodnotu energie v danou chvíli.
Chytrý výkup je vhodný pro každého, kdo má z fotovoltaiky přebytky. Systém automaticky pozná, kdy je výhodné energii poslat do sítě a kdy ji raději uchovat. Prodej pak probíhá přesně v okamžiku, kdy má elektřina nejvyšší cenu – často přes 2000 Kč/MWh. Zákazník přitom nemusí řešit žádné další smlouvy, vše probíhá přehledně v rámci jedné služby. Poplatek činí 250 Kč/MWh a odměna odpovídá reálné tržní hodnotě.
Chytrá dodávka umožňuje v obdobích, kdy fotovoltaika nevyrábí dostatek energie, systému nakupovat elektřinu za aktuální tržní cenu, často levnější než fixní sazby. Domácnost tedy může automaticky spouštět spotřebiče v době, kdy je elektřina levná, nebo plánovat odběr mimo špičku. Poplatek je stejný (250 Kč/MWh) a díky chytrému řízení lze ušetřit až desítky procent oproti klasickému tarifu.
Nejkomplexnější řešení Chytrá elektřina spojuje nákup i prodej v jednom systému. Ten průběžně vyhodnocuje ceny, počasí i spotřebu objektu, aby elektřina proudila vždy nejvýhodnějším směrem. Výše poplatku zůstává 250 Kč/MWh, přičemž kombinace obou funkcí je nejoblíbenější variantou mezi domácnostmi i firmami s moderní fotovoltaikou a akumulací.
Jednoduše, online a bez složitostí
EnerSpot staví svou nabídku na přehlednosti a transparentnosti. Všechny služby je možné sjednat online, bez návštěv poboček a zbytečného papírování. Zákazník si jednoduše vybere tarif, zadá údaje a během několika minut má hotovo. Firma se zároveň netají tím, že nechce být „jen dodavatelem“, ale partnerem, který klientům pomáhá energii řídit. Proto nabízí i přehledné návody, jak ze systému vytěžit maximum.
Zákazníci oceňují nejen úspory, ale také komfort digitální správy – v aplikaci vidí aktuální spotřebu, průběh výroby i vývoj cen. Data jsou přehledná, srozumitelná a dostupná kdykoli. „Ať už jste domácnost, nebo firma, která chce využít vlastní elektřinu naplno, EnerSpot vám pomůže řídit energii chytře – a každou čtvrthodinu proměnit v příležitost,“ dodává Velner.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obnovitelná energie.
