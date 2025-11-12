Poslední návštěva na Hradě byla pro Andreje Babiše zjevně jen o málo příjemnější než pád holým pupkem do mraveniště. Od prezidenta se dozvěděl, že by měl ještě před jmenováním premiérem veřejně vysvětlit, jak přesně vyřeší svůj střet zájmů. Což je přesně to, co udělat nechce. Proces jmenování Andreje Babiše předsedou vlády tak ještě bude hodně zajímavý.
Babiše pravděpodobně zaskočilo zejména to, že prezident chce, aby řešení střetu zájmů oznámil nejen jemu v soukromí, ale zcela transparentně na veřejnosti. Padla tím jakákoli možnost fixlování. Není teď možné hrát na to, že by mohl prezidentovi cosi pošeptat, pak v reálu udělat něco jiného a tvrdit, že si jen nerozuměli. Nebo tradičněji, že na Hradě byla opět špatná akustika.
Když navíc bude Babiš nucen oznámit svoje řešení veřejně, bude ho možné podrobit zkoumání expertů, kteří dokážou říci, jestli zvolený způsob odstřižení od Agrofertu vyhovuje nejen české legislativě, ale i normám Evropské unie, a nevznikne nebezpečí omezení toku evropských dotací do Česka.
Pro Babiše je mizernou zprávou i to, že těžko může tvrdit, že prezident nemá na takové požadavky nárok. Hrad chytře zveřejnil nález Ústavního soudu z roku 2020, který výslovně ukládá prezidentovi, aby při zvažování, koho jmenovat předsedou nebo dalším členem vlády, přihlížel k možnému vzniku střetu zájmů a možnostem jeho řešení. Nyní je jasné, že prezident nejenže nepřekračuje své pravomoci, ale dělá přesně to, k čemu ho zavazuje Ústavní soud.
Co nyní Babiš udělá? Znovu zopakujme, že řešení v souladu se zákonem jsou v zásadě jen dvě. Buď přímý prodej Agrofertu, nebo umístění holdingu do skutečně slepého fondu, na který by Babiš neměl žádný vliv a neměl by z jeho činnosti ani žádný prospěch. Obojí je pro Babiše na hranici nemožného. Kdyby to byl ochoten udělat, mohl to oznámit už dávno.
Zvlášť varovně pro Babiše zní v tomto kontextu tato prezidentova věta: „Pokud Andrej Babiš učiní kroky, které budou zřetelně ukazovat, že chce konflikt vyřešit a že má řešení v souladu se zákony, jsem připraven jmenovat ho předsedou vlády bez odkladu.“ Znamená to, že prezident nyní Babišovi nevěří, že nechce obejít zákon nějakým pseudořešením. A hlavně, dokud si prezident nebude jistý, že je všechno v pořádku, nemůže Babiš počítat vůbec s ničím.
Není to nic protiústavního – prezident má podle ústavy výsostné právo premiéra vybrat a není omezen žádnými lhůtami. Čekají nás zajímavé dny a týdny. A Andreje Babiše dny a týdny krajně nepříjemné. Možná by nakonec, než se muset rozhodnout mezi Agrofertem a premiérským postem, nakonec raději skočil nahý do onoho mraveniště. Ovšem tato možnost v nabídce není.
