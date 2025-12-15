Nepochválím-li se sám, nikdo to za mě neudělá. Citát fiktivní literární postavy jménem Jára Cimrman si zjevně vzal za svůj končící premiér Petr Fiala. Těžko najít jiný důvod k osmdesátistránkové zprávě o stavu země, jejíž obsah lze shrnout do věty „dívejte, jak skvěle jsme vládli“.

Zpráva je výstavkou úspěchů Fialova kabinetu. A to včetně těch, které se ani nedostaly do praxe. Začněme třeba úspěchy na poli digitalizace. Tvůrci obsahu taktně pomlčeli o největším průšvihu, kterým byla digitalizace stavebního řízení, dodnes nedotažená do konce. Namísto slibovaných miliardových úspor tu máme bypass starého a nového systému, slib výběru nového dodavatele a spolu se špatným stavebním zákonem, který se za pár let minimálně dvanáctkrát novelizoval, také faktický kolaps stavební výstavby.

