Romance mezi USA a Saúdskou Arábií pokračuje. Prezident Donald Trump označil donedávna zapouzdřenou ropnou monarchii za významného spojence USA, který si zaslouží získat moderní americké stíhačky páté generace F-35. Pozval také saúdského korunního prince a faktického vládce země Muhammada bin Salmána (známého pod zkratkou MBS) do mezinárodního výboru, který bude dohlížet na dění v palestinském Pásmu Gazy po úplném ukončení války.
BREAKING: Trump is asked if it’s appropriate for his family to be doing business in Saudi Arabia while he’s president, and the ABC reporter says that a lot of people are mad that Trump has Crown Prince MBS in the White House after he killed a journalist (Khashoggi).— Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 18, 2025
Trump lies… pic.twitter.com/besjYUUpQT
Tuto scénu z tiskové konference s Trumpem a MBS, která proběhla 19. listopadu nad ránem českého času, popisují novináři s gustem. Dokumentuje totiž prezidentův vztah k násilí, médiím i zneužití funkce pro vlastní byznys, o podpoře saúdského lídra nemluvě. Reportérka stanice ABC se zeptala na obchody Trumpovy rodiny v Zálivu, saúdskou roli v útocích z 11. září 2001 i vraždu Džamála Chášukdžího. Tedy exilového saúdského publicistu, který byl v roce 2018 vylákán na konzulát království v Istanbulu, kde byl pravděpodobně mučen, zabit, rozčtvrcen a rozpuštěn v kyselině.
Co se dočtete dál
- Jak Trump reagoval na nepříjemné otázky novinářky.
- Kdo si od USA mohl koupit stíhačky F-35.
- Proč by Izrael měl být ostražitý.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.