Desetitisíce vojáků by se ocitly pod společným arabským velením. Generálním tajemníkem organizace by byl civilista a stálým vojenským šéfem vysoký důstojník. Účelem organizace připomínající NATO by byla ochrana jakéhokoli napadeného arabského státu. Média dávají oživení dekádu starého návrhu do souvislosti s izraelským útokem na území Kataru. Právě v této ropné monarchii se v pondělí na monstrózním panislámském summitu sešli zástupci muslimských zemí, aby Kataru vyjádřili podporu a na okraj summitu jednali i o tomto návrhu, vzneseném Egyptem.
Emergency Arab-Islamic Summit begins in Doha to deliver a joint response to Israel after its attack on Qatar.#ArabIslamicSummit #Doha #CharlieKirk pic.twitter.com/0HyL9vYEcw— ғ𝑎𝑙𝑀𝑎𝑡𝑎 (@FalmataAh1) September 15, 2025
Co se dočtete dál
- Kdo by velel arabskému NATO a kdo by ho platil.
- Jací lídři se sjeli v katarském Dauhá, aby odsoudili Izrael.
- Jak na islámský summit reagoval izraelský premiér.
