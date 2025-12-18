Jemen se rozpadá. Zbylé kontury jihoarabského státu, které nikdy nebyly pevné ani zcela jasné, se teď rozplývají docela. Má to Evropany, a tedy i Čechy zajímat? Ano, nejméně ze tří důvodů.

Za prvé, kolem jemenských břehů vede jedna z nejfrekventovanějších námořních cest planety. Ta, která spojuje Asii s Evropou. Hraje se o ceny přepravy, a tedy i zboží. O český blahobyt. Do hry vstoupily Saúdové i Emiráty, oba významní spojenci USA a v Jemenu, snad krapet rivalové. Klíčové otázky zní: Bude teď cesta do Suezského průplavu bezpečnější? Nebo naopak?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kde a proč se střetly zájmy Saúdů a Emirátů.
  • Jak se změní bezpečnost při plavbě do Suezu.
  • Kdo bude profitovat z rozpadu Jemenu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.