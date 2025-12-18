Jemen se rozpadá. Zbylé kontury jihoarabského státu, které nikdy nebyly pevné ani zcela jasné, se teď rozplývají docela. Má to Evropany, a tedy i Čechy zajímat? Ano, nejméně ze tří důvodů.
Za prvé, kolem jemenských břehů vede jedna z nejfrekventovanějších námořních cest planety. Ta, která spojuje Asii s Evropou. Hraje se o ceny přepravy, a tedy i zboží. O český blahobyt. Do hry vstoupily Saúdové i Emiráty, oba významní spojenci USA a v Jemenu, snad krapet rivalové. Klíčové otázky zní: Bude teď cesta do Suezského průplavu bezpečnější? Nebo naopak?
After more than 30 years of occupation, the time has come for the (South Yemen) to reclaim its rightful place on the regional and international stage.— Yehia Alshaibi (@Yehiaalshaibi) December 10, 2025
The map highlights the Southern Transitional Council’s control over the pre-1990 borders, a reality the world can no longer… pic.twitter.com/4Oyz1FDFHM
