Trh PR služeb je jako pytel blech. Vedle velkých zavedených agentur v Česku působí ještě desítky, možná stovky menších. Anebo jen jednotlivci, kteří se starají o malé firmy, osobnosti showbyznysu, lokální hráče. Další stránky, na nichž najdete výčet toho, co vše se dá pod pojem „budování vztahů s veřejností“ zahrnout, situaci také příliš nezpřehledňují. Dokladem byl pokus monitorovat veřejné zakázky týkající se komunikace podle oficiálních registrů státní a veřejné správy. V posledních dvou letech se v kolonkách, které bychom mohli zařadit pod služby PR, skvěla čistá nula. To ale neznamená, že stát a veřejný sektor si služby neobjednávají a neplatí. Činí tak, jenže je zařazuje pod jiné kategorie z mnoha, leckdy nejasné nebo překrývající se. Vyložit přesně pojmy v třiceti kategoriích, které registr nabízí, by nezvládl ani cvičený akademik, natož úředník, pro něhož je to jen otravná položka ve výkazu. Takže v konečném důsledku nevíme.
Poptávka roste
Každoroční výzkum mezi členskými agenturami dokumentuje, že oboru se daří. Roste. Pravda, v covidovém období poněkud přibrzdil, ale ve srovnání s reklamou byly škody významně menší. Trvalkou z hlediska poptávky klientů jsou vztahy s médii. Podle studie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří dnes přibližně 60 procent veškerých zakázek. Ale bývalo to více. Dnes si z koláče ukusují public affairs (vztahy se státem a samosprávami) a hlavně digitální komunikace — speciálně správa sociálních sítí a práce s influencery. Právě tvorba obsahu (a to i placeného, například sponzorované posty na sociálních sítích) nejspíše poroste na úkor práce se standardními médii. Jejich pozice se totiž mění a s nástupem nové generace, která konzumuje informace primárně ze sítí, bude tento trend pokračovat.
A zase ty platy
Výzkum registruje také postupné zvyšování cenové úrovně služeb, za minulý rok o 10 procent. To jde ruku v ruce s ekonomikou agentur, které čelí nárůstu nákladů. Největší díl firemního rozpočtu tvoří personální náklady — přibližně 70 procent provozních nákladů. Ty rostou zhruba stejně rychle jako odměna agentuře. Navíc, jako ostatně všude, trvá personální krize. Dobrou zprávou je, že podle výzkumu meziročně stoupl zájem o práci v agentuře. Příčinou může být větší flexibilita malých společností oproti korporacím. Láká také pestrá náplň práce — v agentuře nahlédnete do různých odvětví a vyzkoušíte si různé komunikační techniky.
I když s ohledem na obrovské rozpočty v reklamních a mediálních agenturách mohou stovky milionů vydané ročně na public relations vypadat nicotně, z hlediska tvorby pověsti, předcházení a řešení krizí jde o strategickou disciplínu. Svou PR komunikaci musí řešit každá instituce nebo společnost. Jak a za kolik, to je jiná otázka.
60 % veškerých zakázek v PR tvoří vztahy s médii.
70 % provozních výdajů agentur tvoří personální náklady.
