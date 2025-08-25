Komplikované, přesto plodné vztahy spolu mají arabský Katar a židovský stát. Oficiálně se izraelské elity vůči nevelké arabské monarchii vymezují, mimo kamery s ní ale obchodují, vyměňují si informace a celkově spolupracují. Geopoliticky výjimečně ambiciózní a pragmatický Katar je důležitým vyjednávačem mezi Izraelem a extremisty z palestinského Hamásu. Drží také podíly v izraelských firmách. Aféra známá jako „Katargate“ navíc naznačuje, že bohatý stát ze Zálivu měl na výplatní listině jak blízké poradce premiéra Benjamina „Bibi“ Netanjahua, tak prominenty z bezpečnostní komunity.
“Qatar is not an enemy state.” — Netanyahu praises Qatar’s role, revealing ties with Israeli officials. Two of his aides were recently arrested for taking money to boost Qatar’s image. Despite no formal ties, Qatar funded Likud with millions and continues exporting gas to Israel. pic.twitter.com/tOxYhfqRlc— red. (@redstreamnet) April 3, 2025
Co se dočtete dál
- Jak spolu obchodují země, které nemají diplomatické vztahy.
- Proč Katar zaměstnal PR manažery z okolí premiéra Netanjahua.
- Kdo s kým chtěl vytvořit diamantovou burzu.
- Jak a proč Katar podporoval Pásmo, co z toho měl Hamás a Netanjahu.
