Komplikované, přesto plodné vztahy spolu mají arabský Katar a židovský stát. Oficiálně se izraelské elity vůči nevelké arabské monarchii vymezují, mimo kamery s ní ale obchodují, vyměňují si informace a celkově spolupracují. Geopoliticky výjimečně ambiciózní a pragmatický Katar je důležitým vyjednávačem mezi Izraelem a extremisty z palestinského Hamásu. Drží také podíly v izraelských firmách. Aféra známá jako „Katargate“ navíc naznačuje, že bohatý stát ze Zálivu měl na výplatní listině jak blízké poradce premiéra Benjamina „Bibi“ Netanjahua, tak prominenty z bezpečnostní komunity.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak spolu obchodují země, které nemají diplomatické vztahy.
  • Proč Katar zaměstnal PR manažery z okolí premiéra Netanjahua.
  • Kdo s kým chtěl vytvořit diamantovou burzu.
  • Jak a proč Katar podporoval Pásmo, co z toho měl Hamás a Netanjahu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.