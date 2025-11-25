Letos v dubnu APRA svolala konferenci na téma etiky v politické komunikaci. V jejím závěru představila Kodex eticky vedené politické komunikace pro profesionály v komunikaci.
Konferenci zahájili hodinovou diskuzí prezident České republiky Petr Pavel a exprezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Právě ta zdůraznila, že komunikace politiků se promítá do kultury lidských vztahů na běžné úrovni. Může vyústit i v tragickou událost, jakou byla střelba na premiéra.
„Nemyslíme si, že kodex změní svět,“ říká Radek Maršík, předseda ARPA, s poukazem na to, že dokument je dobrovolný závazek, který nelze vynucovat. Důležité ale podle něho je, že byly nastaveny standardy. Koneckonců boží přikázání také nevymýtila všechny hříchy. Ale co si zaslouží společenský odsudek, je jasné.
Členové APRA se zavázali k dodržování kodexu. S jeho principy vyjádřily soulad i další profesní asociace v oblasti komunikace — AKA a ADC Czech. Celý kodex najdete na webu www.apra.cz.
Vybíráme z Kodexu eticky vedené politické komunikace
Identifikace volební kampaně
Každý komunikační výstup, který je součástí volební kampaně strany, hnutí nebo kandidáta, bude jako takový zřetelně označen. Každý placený výstup ve všech komunikačních kanálech bude zřetelně označen jako reklamní sdělení.
Zdržení se nekalých komunikačních praktik
Profesionálové v politické komunikaci podílející se na kampani nebudou ve prospěch nebo k újmě kandidátů, stran a hnutí v kampani používat neetické praktiky, jako jsou například falešné zprávy a studie, astroturfing a falešné účty, spinning a vědomé zkreslování, greenwashing či plagiátorství.
Zdržení se klamavých tvrzení a manipulací
Profesionálové v politické komunikaci podílející se na kampani nebudou ve prospěch nebo k újmě kandidátů, stran a hnutí v kampani lhát, zkreslovat informace od třetích stran, manipulovat a vytvářet, používat či šířit dezinformace nebo nepravdivý a jinak zavádějící obsah. To se vztahuje i na výsledky průzkumů zadaných a provedených pro potřeby politické komunikace.
Respekt k soupeři
Profesionálové v politické komunikaci podílející se na kampani kandidátů, stran a hnutí se v kampani zdrží nepodložených útoků, ponižování, osočování, pomlouvání a urážek vůči svým řádným politickým soupeřům. Zdrží se nepřípustných zásahů do soukromí protikandidátů a jejich rodinných příslušníků.
Uznání výsledku
Účastníci volebního klání se zavazují přijmout výsledek voleb vyhlášený příslušnými orgány po skončení sčítání hlasů a nebudou jej veřejně zpochybňovat. Případné výhrady k průběhu voleb budou řešit výhradně soudní cestou.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
