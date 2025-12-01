Juraj Ferenc byl jedním z nejdéle sloužících šéfů v tuzemském IT průmyslu. V létě ho ale v čele jednoho z předních dodavatelů kyberbezpečnostních řešení vystřídal Jan Urbík. „Eset vznikl na Slovensku a v Česku měl jednu z prvních funkčních zahraničních poboček. Juraj v ní jako generální ředitel vydržel téměř 23 let, klobouk dolů před ním,“ říká Urbík v rozhovoru pro HN.
V minulosti působil na vedoucích obchodních pozicích ve společnostech Microsoft, IceWarp a STRV. Teď má na starosti firmu, která loni dosáhla obratu 626 milionů korun, a chce s ní dál růst – především přes rozšíření se co nejširšímu spektru uživatelů, od běžných domácností přes malé a střední firmy až po velké korporace a organizace. Eset je momentálně opřený především o menší a středně velké podniky, které tvoří 60 procent jeho tržeb.
Co se dočtete dál
- Co žene současný byznys Esetu v Česku nejvíce.
- V čem se chce společnost u nás nejvíce zlepšit.
- Co Eset odlišuje od konkurence.
- Jak vypadá politika home officu v českém Esetu.
