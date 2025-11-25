V listopadovém zlepšení spotřebitelské důvěry v ekonomiku se promítá výsledek říjnových sněmovních voleb. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Důvěra spotřebitelů vzrostla od října o 4,3 bodu na 111,7 bodu, což je nejvyšší hodnota za šest let. Naopak podnikatelská důvěra se v listopadu snížila o 3,5 bodu na 99,9 bodu. Souhrnné údaje podle analytiků potvrzují, že růst českého hrubého domácího produktu (HDP) i nadále potáhne spotřeba domácností.
Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil upozornil, že spotřebitelská důvěra roste ve všech sledovaných oblastech. „Velmi pravděpodobně se jedná o důsledek výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, protože jiná přelomová událost se u nás v nedávné době neodehrála a v okolních zemích podobný trend nepozorujeme,“ uvedl.
S tím souhlasí i hlavní finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek. „Na jedné straně ekonomika roste rychleji, než se očekávalo. Na straně druhé si domácnosti pravděpodobně slibují určité ekonomické změny od nové vládní sestavy, která se rýsuje,“ uvedl.
Hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel soudí, že spotřebitelé očekávají po změně vlády novou hospodářskou politiku, včetně úprav regulovaných cen nebo snížení dopadu zavedení emisních povolenek pro vytápění domácností a dopravu (ETS 2). „Společně se silnějším mzdovým růstem přispěla k robustnější důvěře domácností. Ta se projevuje v optimističtějších plánech větších nákupů,“ uvedl Šindel.
Podnikatelská důvěra naopak klesla mírně pod svůj dlouhodobý průměr. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek ale upozornil na rozdílný vývoj jednotlivých odvětví. „Zatímco v průmyslu a stavebnictví nálada opadá, ve službách se jede dál na vlně optimismu,“ uvedl. „V průmyslu vymizela říjnová očekávání růstu poptávky v následujícím roce, zřejmě pod vlivem slabých německých výsledků i potenciálního zhoršení konkurenční pozice po zavedení subvencovaných cen energií právě u našeho hlavního obchodního partnera,“ řekl.
„Aktuální čísla potvrzují, že hlavním motorem růstu české ekonomiky zůstává spotřeba domácností. Brzdou růstu naopak zůstává průmysl, který přešlapuje na místě, a s viditelnějším oživením počítáme až v průběhu příštího roku. I tak v roce 2025 odhadujeme souhrnný růst české ekonomiky o 2,5 procenta,“ uzavřel analytik ČSOB Dominik Rusinko.
