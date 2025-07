Týdny, nebo spíš měsíce bublalo v ukrajinské domácí politice něco, co vyplulo na povrch v úterý a co je možné považovat poprvé od demokratické revoluce Euromajdanu v roce 2014 za ukrajinský krok k autoritářství. Parlament ovládaný stranou prezidenta Volodymyra Zelenského schválil a prezident potom rychle podepsal zákon, který zbavuje nezávislosti dvě klíčové instituce, které mají za úkol bojovat proti korupci.

Poprvé od ruské invaze pak vyšly do ulic tisíce převážně mladých lidí, které neodradilo ani to, že jim hrozil buď úder ruskou raketou, nebo v případě mladých mužů násilné odvedení na frontu. Prezident se pak ve středu pustil do obhajování neobhajitelného, pozval si šéfy obou dotčených institucí, agentury NABU a prokuratury SAPO, aby veřejně společně deklarovali, že na vyšetřování korupce se na Ukrajině nic nemění.

