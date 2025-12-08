Filip Turek tvrdí, že nemůže jít na plánovanou schůzku s prezidentem, protože ho chytla záda. Cynik by řekl, že se mu to dá teoreticky i věřit, protože na zvedání pravice se podílí hned několik zádových svalů, takže si člověk jeho typu užene uskřípnutí ein zwei. Když se na situaci podíváme bez černého humoru: Fakticky Turkova absence znamená, že Motoristé získají čas a celkově se otevře prostor pro řešení vládní tajenky.

Nebude proto na škodu podívat se na jednotlivé varianty. A pro přehlednost je můžeme srovnat od těch méně pravděpodobných k těm pravděpodobnějším.

Co se dočtete dál

  • Jak pravděpodobné je, že Motoristé nakonec prezidenta přemluví.
  • Jaká varianta řešení vládní tajenky je nejpravděpodobnější.
  • Co nakonec může být s idolem Motoristů Filipem Turkem.
