Neprodané ovoce, které je v pořádku a má skvělou chuť, je škoda nevyužít. A právě na tom staví v Albertu svůj food upcycling program. V rámci něj mění neprodané ovoce ve výrobky, které si hned získaly zákazníky.
Ovocné koláče, banánový chlebík i chytré snacky. Díky nápaditosti a umění pekařů si zákazníci mohou pochutnat na výrobcích, za kterými stojí nejen chuť, ale i chytrý a odpovědný přístup.
Ukázkovým příkladem je recept na banánový chlebík, který vznikal pod taktovkou mistra pekaře Václava Bozděcha. Když se před pár lety objevil poprvé na pultech, prakticky okamžitě si získal své fanoušky. Jen za loňský rok se ho prodalo 120 tisíc kusů a společně se zákazníky se tak podařilo zachránit 10 tun banánů.
Poctivé drobenkové koláče
Letos se pekaři pustili do další výzvy a posunuli své umění zase o kus dál. Z neprodaného ovoce, které má stále skvělou chuť, pečou koláče. Základ tvoří jemné těsto, tvaroh, šťavnaté ovoce a křupavá drobenka.
„Výrobu ovocných koláčů jsme nejdříve testovali ve čtrnácti prodejnách a díky skvělé odezvě zákazníků jsme ji rozšířili do všech hypermarketů s vlastní pekárnou. Ukazuje se, že kreativní přístup a dávka odvahy dokážou dát jenom za letošní rok druhou šanci desítkám tun surovin. Mění je totiž v produkty, které zákazníkům chutnají, a zároveň s tím i zabrání plýtvání,“ popisuje Jiří Mareček, ředitel pro udržitelnost a komunikaci v obchodech Albert.
V Albertu nezůstali letos jen u ovoce. Nové využití našli i pro odkrojky šunek a salámů z obsluhovaných pultů. Šikovní pekaři z nich připravují pizza snack. I tady platí, že dobrý nápad a kvalitní základ jsou receptem na úspěch.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Albert.
