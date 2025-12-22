Ještě prý ujel pár metrů, nakonec ale zemřel. Přímo v Moskvě při výbuchu nálože toto pondělí zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který se v minulosti zúčastnil kavkazských válek i bojů v Sýrii. Nyní na generálním štábu organizoval výcvik vojáků. Podle kyjevské „Knihy katů“ se v jeho rámci pravděpodobně dopustil porušení ženevských úmluv. Jen letos jde o třetí incident tohoto typu, od roku 2022 jde již o jedenáctého mrtvého důstojníka.
Fanil Sarvarov, Head of the Operational Training Department of the Russian armed forces, was blown up in a car in Moscow and died.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 22, 2025
Sarvarov took part in Russia's full-scale invasion into Ukraine, took part in wars in Chechnya and Syria. pic.twitter.com/Cp8ORUR5Ki
Co se dočtete dál
- Kolika bojišti prošel zabitý generál.
- Jaký byl příjem Fanila Sarvarova.
- Kolik vysokých ruských důstojníků od roku 2022 zemřelo.
