Ještě prý ujel pár metrů, nakonec ale zemřel. Přímo v Moskvě při výbuchu nálože toto pondělí zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který se v minulosti zúčastnil kavkazských válek i bojů v Sýrii. Nyní na generálním štábu organizoval výcvik vojáků. Podle kyjevské „Knihy katů“ se v jeho rámci pravděpodobně dopustil porušení ženevských úmluv. Jen letos jde o třetí incident tohoto typu, od roku 2022 jde již o jedenáctého mrtvého důstojníka.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolika bojišti prošel zabitý generál.
  • Jaký byl příjem Fanila Sarvarova.
  • Kolik vysokých ruských důstojníků od roku 2022 zemřelo.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.