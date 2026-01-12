Po volbách si nové vlády často dosazují do statutárních orgánů státních společností své lidi. Jedna z prvních takových výměn se nyní odehrála u výrobce výbušnin, firmy Explosia, která je kvůli válce na Ukrajině pro Česko stále významnější. Na začátku ledna odvolal nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tři členy její dozorčí rady, a to včetně předsedy Lukáše Trska.

Ministr už dopředu avizoval, že v podniku lidi politicky dosazené minulou vládou vymění. Předsedu Trska, který na jeho ministerstvu až do letošního ledna vedl odbor řízení resortních organizací, však jako nestraníka a dlouholetého úředníka v roce 2020 do funkce jmenoval sám.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Karel Havlíček odvolal tři členy dozorčí rady Explosie včetně předsedy Lukáše Trska. Ministr už dopředu avizoval, že v podniku lidi politicky dosazené minulou vládou vymění. Předsedu Trska však jako nestraníka v roce 2020 do funkce jmenoval sám.
  • Co k tomu ministra vedlo?
  • A co na to odvolaný dlouholetý úředník a ekonom?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se