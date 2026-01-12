Po volbách si nové vlády často dosazují do statutárních orgánů státních společností své lidi. Jedna z prvních takových výměn se nyní odehrála u výrobce výbušnin, firmy Explosia, která je kvůli válce na Ukrajině pro Česko stále významnější. Na začátku ledna odvolal nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tři členy její dozorčí rady, a to včetně předsedy Lukáše Trska.
Ministr už dopředu avizoval, že v podniku lidi politicky dosazené minulou vládou vymění. Předsedu Trska, který na jeho ministerstvu až do letošního ledna vedl odbor řízení resortních organizací, však jako nestraníka a dlouholetého úředníka v roce 2020 do funkce jmenoval sám.
Co se dočtete dál
- Karel Havlíček odvolal tři členy dozorčí rady Explosie včetně předsedy Lukáše Trska. Ministr už dopředu avizoval, že v podniku lidi politicky dosazené minulou vládou vymění. Předsedu Trska však jako nestraníka v roce 2020 do funkce jmenoval sám.
- Co k tomu ministra vedlo?
- A co na to odvolaný dlouholetý úředník a ekonom?
