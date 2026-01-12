Ministerstvo financí se chystá předložit návrh letošního státního rozpočtu vládě k projednání a schválení až na poslední lednové pondělní zasedání. Jak bude návrh vypadat, je tedy pochopitelně zatím nejasné. Jenomže ta nejasnost je výrazně znepokojivější, než by měla v tuto chvíli být.
Pravda, rozhodnutí o podrobné struktuře rozpočtu, od dotací na hasičské stříkačky až třeba po pravděpodobné čerpání superdávky, je zcela na uvážení vlády. Naproti tomu ale pro základní parametr rozpočtu – pro převis celkových výdajů státu nad jeho celkovými příjmy neboli pro deficit – existuje určitý mantinel daný zejména zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Z aktuálního znění příslušné legislativy a z nynějších vyhlídek české ekonomiky konkrétně plyne, že vláda nesmí do sněmovny poslat návrh státního rozpočtu s deficitem překračujícím (velmi hrubým odhadem) nějakých 250 miliard korun plus případné obranné výdaje přesahující dvě procenta HDP plus případné finanční operace (v úvahu připadají hlavně půjčky firmě Dukovany II).
Ona znepokojivá nejasnost plyne zejména z vyjádření šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla (ten má z titulu své funkce přístup na vládní jednání). Podle jeho slov už je jisté, že vláda schválí a do sněmovny pošle návrh rozpočtu, který popsanou zákonnou hranici zřetelně překročí. Vláda by tak zcela vědomě porušila zákon.
Porušit zákon je tedy připravena ta vláda, která se mimo jiné chystá důsledněji potírat daňové úniky. Pokud někteří z nás vědomě porušují daňové zákony, je to jistě odpudivé. Je to ale odpudivé v zemi, kde k porušování zákonů sahá i samotná vláda?
Neumím si představit záminku, která by byla dost silná, aby toto porušení zákonů vládou ospravedlnila. Lze debatovat o tom, že zmíněná zákonná hranice pro deficit je zbytečně přísná. Ale i v takovém případě je přece třeba nejdřív změnit příslušné zákony, a nikoliv je prostě porušit.
Snad se postoj vlády ještě změní. Snad zůstaneme zemí, kde se veřejné instituce snaží nedávat nám všem velmi špatný příklad.
