Kdysi tady bývalo řeznictví, později měla vzniknout pizzerie. Černo-bílé kachle a velká váha zůstaly jako stopa minulosti. Na hácích, kde dřív v řeznictví viselo maso, dnes tikají betonové hodiny s reliéfem Krkonoš. Jejich autor, pětatřicetiletý Martin Plůcha, patří k českým tvůrcům, kteří si zamilovali beton. Vyrábí z něj především nástěnné hodiny, které si nacházejí cestu do interiérů. „Beton je studenější materiál, aby ale na zákazníky nepůsobil příliš chladně, přidávám k výrobkům dřevo,“ říká ve své dílně schované ve starém domě ve Vrchlabí. Vpředu je prodejna, kterou otevřel letos na jaře, v zadní části pracovní prostor.
Co se dočtete dál
- Proč čeští výrobci hodin z betonu raději zůstávají malí a jakou roli v tom hraje udržitelnost.
- Jak povinnost stát se plátcem DPH ovlivňuje rozhodnutí rozšířit byznys.
- Jak probíhá ruční výroba betonových hodin – od míchání cementu po konečnou úpravu.
- Jaká je poptávka doma a v zahraničí.
- Jaké jsou ceny a obchodní výsledky malých značek (tržby, objemy výroby).
- Jaké spolupráce (trofeje, sportovní akce) podporují růst značek.
- Jak výrobci řeší rovnováhu mezi řemeslem, rodinou a dalšími zaměstnáními.
