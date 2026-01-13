Mladí lidé vyměnili diskotéky za kavárny či bistra, ale ve spotřebě alkoholu zatím podle dat výrazně střídmější nejsou. V rozhovoru pro HN to říká generální ředitel Mast-Jägermeisteru pro Česko a Slovensko Jiří Štětina. Proti předchozím generacím už prý ale gen Z „nepanákuje“ tak jako ti starší. Jaké drinky jsou mezi mladšími spotřebiteli populární, jak se je Jägermeister snaží oslovit a co v budoucnu nahradí aktuálně trendy gin?

Průměrný Čech v roce 2024 vypil 6,1 litru lihovin, což je nejméně od roku 1979. Jak klesající spotřeba v posledních letech dopadá na trh s nimi?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak dopadá klesající spotřeba alkoholu na dovozce lihovin.
  • Proč k propadu spotřeby došlo.
  • V čem se liší vztah mladé generace k alkoholu.
  • Jak se mění chuťové preference Čechů.
  • Která lihovina nahradí v budoucnu populární gin.
