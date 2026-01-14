Americký prezident Donald Trump se v květnu díval v televizi na záběry z tradiční vojenské přehlídky v Moskvě na oslavu vítězství ve druhé světové válce. V jednu chvíli se otočil na své poradce a o ruské armádě prohlásil: „Zdají se být neporazitelní.“ Američtí vojenští specialisté došli při tradičním sledování přehlídky k závěru, že výkon ruských vojenských jednotek byl slabší než v předchozích letech.
„Trump se na Rusko dívá pohledem osmdesátých let minulého století. Představuje si ho jako z filmu Rudý úsvit,“ vysvětluje investigativní novinář deníku New York Times Adam Entous, který mluvil s více než 300 vysoce postavenými americkými a ukrajinskými činiteli, aby popsal pohled současného amerického prezidenta na válku na Ukrajině. Ve filmu Rudý úsvit z roku 1984 Sovětský svaz zorganizoval invazi do Spojených států.
Co se dočtete dál
- Jak je na tom Ukrajina ve skutečnosti.
- Jaké problémy má Rusko.
- Jaký vývoj se dá na frontě čekat.
