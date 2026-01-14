Pirátské poslankyně a poslanci chodili ve sněmovně po celý den pozpátku. Prý jako upozornění na to, že další vláda Andreje Babiše nás všechny táhne zpátky. „Zpátky na Východ, zpátky do doby bující korupce, klientelismu a normalizace lží,“ jak se praví v prohlášení pirátského předsedy Zdeňka Hřiba. V principu proč ne. Poukazem na zpětnou chůzi zesměšňoval zpátečnictví už v 19. století Karel Havlíček Borovský ve slavném epigramu: „Odkud vzalo, zkouším žáky / jméno Rakous počátek? / Od raků, neb oni taky / chodí pořád nazpátek!“
Ovšem jak známo, když dva dělají totéž, není to totéž. Zatímco Havlíček byl ostře vtipný, Piráti pouze třeskutě trapní. Jako by ani nepochopili, že smyslem politické satiry je zesměšnit protivníka, nikoli sami sebe. Což se jim, žel, přesně stalo. Šaškováním ve sněmovně nijak neublížili Babišovi a spol. Spíše posílili stereotyp, že ve skutečnosti nejsou ničím jiným než partičkou infantilů, kteří omezenou politickou kompetenci dohánějí vymýšlením nejrůznějších happeningů. A ač jde o hodnocení nespravedlivé, Piráti se nyní nemohou divit, že na nějakou dobu zase převládne.
🗞️🎙️Ze sněmovny: členové Pirátů chodí v kuloárech i k řečnickému pultu pozadu. Reportérky HN se jich zeptaly, proč.— Hospodářské noviny (@hospodarky) January 13, 2026
📸 @VCapakova @MartinaMachova3 pic.twitter.com/OuYQgZnqjs
Je jasné, že v dnešní politice se bez barvitých gest nelze obejít. Někdo si nasadí červenou trumpovskou čepici, jiný sám sebe ve sněmovně vydává skrze cedulku „neodvolám“ za Jana Husa, další se nakrucuje na Instagramu v kostýmu hranolku. Vždy jde ale o míru, a když je překročena, obrací se zákonitě všechna gesta, akce a happeningy proti jejich nositelům. Ti se pak z chytrých politických marketérů, kteří prostřednictvím gest předávají svou politickou zprávu, snadno v očích veřejnosti promění v to, pro co má angličtina poněkud hrubý výraz „attention whores“, děvky pozornosti. A je s nimi pak ve veřejném mínění příslušným způsobem nakládáno.
Babiš „zamázl“ víkendovou revoltu SPD. Ve vládě je ale třecích ploch více
Dá se to popsat ještě jinak a opravdu natvrdo: Možná si Piráti, když den zpětné chůze ve sněmovně vymýšleli, říkali společně s Janem Werichem: „To je blbý, to se bude líbit!“ Ovšem všechno, i líbivá blbost, má svou hranici. Za ní zůstává jen blbost samotná.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist