Vláda Andreje Babiše (ANO) v těchto dnech žádá sněmovnu o důvěru, klíčové týmy vládní koalice na resortech ale stále nejsou kompletní. Chybí v nich několik náměstků, peripetie s jejich dosazováním má hlavně SPD, a to hned z několika důvodů. K moci tak staví externisty nebo třeba lidi ze Zemanovy éry. Kdo už má tedy lukrativní posty jisté?
Co se dočtete dál
- Proč má SPD s hledáním náměstků potíže.
- Hlavním koordinátorem náměstků za SPD je místopředseda hnutí Radim Fiala. Koho zatím na resorty pomohl dosadit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.