Bezprecedentní vystoupení šéfa amerického Fedu Jeroma Powella oživilo začátkem týdne obavy o nezávislost nejvlivnější centrální banky na světě. Podle Powella zahájené vyšetřování ministerstva spravedlnosti v souvislosti s renovací hlavního sídla Fedu ve Washingtonu má jediný cíl, a to vytvořit tlak na centrální banku, aby rozhodovala podle představ prezidenta Donalda Trumpa.
Powellovi v květnu končí mandát a Trump, který popírá jakékoliv zapojení do vyšetřování, se chystá v následujících týdnech oznámit jméno jeho nástupce. Nestačilo by Trumpovi několik měsíců počkat?
Co se dočtete dál
- Proč chce Trump ovládnout Fed a jak se mu to může podařit.
- Jak to souvisí s ekonomikou v USA.
- Jaké to může mít následky.
