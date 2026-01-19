Patří mezi největší obchodníky s pohledávkami v Evropě. Přesto Martina Machoně, majitele skupiny APS Group, v českých insolvenčních kauzách prakticky nepotkáte. V byznysu ale platí za průkopníka, který ale vyrostl zejména za hranicemi. Spolupracuje s bankami v Londýně, měl pobočku v Hongkongu, nyní vstupuje do Kanady. Ročně investuje přes 100 milionů eur. V posledních letech kromě tradičního obchodu se zajištěnými pohledávkami roste také v nebankovním financování firem, což ho přivedlo třeba k evropským fotbalovým klubům.
Co se dočtete dál
- Jaká byla cesta největšího obchodníka s pohledávkami v regionu.
- Proč byznys Martina Machoně vyrostl hlavně v zahraničí.
- Co ho přivedlo do fotbalu a k pražské Dukle.
- Jak vidí stav evropských firem.
- Co si myslí o tuzemských dluhopisových kauzách.
