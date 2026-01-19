Patří mezi největší obchodníky s pohledávkami v Evropě. Přesto Martina Machoně, majitele skupiny APS Group, v českých insolvenčních kauzách prakticky nepotkáte. V byznysu ale platí za průkopníka, který ale vyrostl zejména za hranicemi. Spolupracuje s bankami v Londýně, měl pobočku v Hongkongu, nyní vstupuje do Kanady. Ročně investuje přes 100 milionů eur. V posledních letech kromě tradičního obchodu se zajištěnými pohledávkami roste také v nebankovním financování firem, což ho přivedlo třeba k evropským fotbalovým klubům.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká byla cesta největšího obchodníka s pohledávkami v regionu.
  • Proč byznys Martina Machoně vyrostl hlavně v zahraničí.
  • Co ho přivedlo do fotbalu a k pražské Dukle.
  • Jak vidí stav evropských firem.
  • Co si myslí o tuzemských dluhopisových kauzách.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se