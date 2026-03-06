Už dva týdny retailová skupina Twist, která v Česku stojí za známými koncepty obchodů, nápojových barů a kaváren jako Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, OXO, Víno & Destiláty nebo Kofi Kofi, odráží insolvenční návrh na jednu ze svých firem. Po společnosti Bubblify International, provozovateli čajových barů a prodejci tzv. bubble tea, tedy populárních ochucených čajů s bublinami, chce bezmála 40 milionů korun společnost Alkony-CZ.
Za ní stojí známý pražský vymahač a obchodník s pohledávkami Petr Bujnoch. Ten prostřednictvím insolvenčního návrhu z konce února tlačí firmu do konkurzu. Advokáti Twist Group tento týden u soudu reagovali obsáhlým vyjádřením, kde Bujnochovy nároky označili za neoprávněné a účelové.
Co se dočtete dál
- Proč je Twistcafe Group v problémech.
- Jaká obchodní centra jí vypovídají smlouvy.
- Čím argumentují zástupci Twistu u soudu.
- Čím zvyšuje tlak vymahač Petr Bujnoch a co o případu říká.
- Jací známí advokáti se v případu angažují.
