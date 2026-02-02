Nejpozději do 1. března mají podniky, které spadají pod nový zákon o odolnosti kritické infrastruktury, poslat státu registrační údaje a začít plnit další povinnosti. Problém je, že řada z nich stále netuší, zda do režimu vůbec patří.
Zákon, který převádí evropskou směrnici CER a má posílit odolnost klíčových služeb státu při krizích nebo výpadcích, platí už půl roku a počítá s přísnými požadavky – od analýz rizik přes krizové plány až po prověřování zaměstnanců či dodavatelů. Pokuty se mohou vyšplhat do desítek milionů korun. Klíčový návod, podle kterého by si firmy mohly ověřit, jestli se jich regulace týká, ale vláda zatím nevydala.
Co se dočtete dál
- Kterých oborů se regulace týká.
- Jaké povinnosti jim zákon ukládá.
- Proč stále chybí klíčové vládní nařízení.
