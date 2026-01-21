Fotograf vydavatelství Economia Libor Fojtík zvítězil v soutěži Czech Press Photo v kategorii Každodenní život. Série jeho snímků nazvaná Samostatně spolu ukazuje život na hranici Česka a Slovenska. Sleduje životní styl a proměny společnosti českého a slovenského národa po 30 letech od rozdělení Československa. Zachycuje absurdní výjevy na pozadí kulturních akcí, výročí nebo náhodných setkání. Něco, co se odehrává v druhém plánu samotného dění. Zároveň je to fotografický dokument, zachycující současný život lidí, ale i podobu krajiny, architektury, folklorních zvyků obou národů, které žily společně v jednom státě. Fojtík na projektu pracuje od roku 2021, samotné fotografování probíhá v 50kilometrovém pásmu od hranice na obě strany, tedy na Moravě i na Slovensku, po celé délce hranice od soutoku Dyje s Moravou po Trojmezí na Hrčavě.
„Po československé hranici jsem najezdil tisíce kilometrů, často se stávalo, že jsem nic použitelného nevyfotil a jel po pár dnech zpět do Prahy, ale již z minulých souborů jsem na to zvyklý, a tak se na místa vracím a zkouším to znovu a znovu. Nyní se již pátým rokem toulám po hranici a myslím, že ještě minimálně rok mám před sebou, než nasbírám materiál na dobrou knihu,“ říká oceněný fotograf.
Vítězná série snímků Libora Fojtíka v soutěži Czech Press Photo 2025 v kategorii Každodenní život
Vítězná série snímků Libora Fojtíka v soutěži Czech Press Photo 2025 v kategorii Každodenní život
