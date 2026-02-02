Rok 2026 nám ukazuje svět, který jsme už neměli v úmyslu znovu spatřit. Svět ovládaný mocenskými vztahy. Cla, masivní dotace, vývozní omezení, porušování práv duševního vlastnictví – mezinárodní konkurence nikdy nebyla tak nespravedlivá. Vzhledem k tomu, že se pravidla obchodu mění, nemáme již na výběr.
Bez ambiciózní, účinné a pragmatické průmyslové politiky je evropské hospodářství odsouzeno k tomu, aby se stalo pouhým hřištěm pro své konkurenty. Rizika jsou blízko: ohrožení našich vlajkových průmyslových odvětví a našeho know-how; zmenšení globálního vlivu evropské průmyslové výroby; postupný úpadek našeho kontinentu na pouhou montážní linku pro vnější mocnosti. To nemůžeme dopustit.
Co se dočtete dál
- Jak přesně bude fungovat zásada „Vyrobeno v Evropě“ u veřejných zakázek a dotací.
- Která odvětví označí EU za strategická a jak budou privilegovaná.
- Jaké podmínky a podíly výroby v EU požadují nové podporované firmy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.