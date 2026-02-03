Spojené státy trumfují zbytek světa v růstu produktivity. Právě ta zásadně přispěla k tomu, že americká ekonomika v posledních letech velmi rychle roste. Jenže prezident Donald Trump teď dělá kroky, které růst poznamenají negativně. V rozhovoru s HN to vysvětluje Marion Jansenová, ředitelka pro obchod a zemědělství v OECD, tedy v organizaci, která sdružuje ekonomicky vyspělé země světa. Přibližuje také, jaké zásadní reformy by měla udělat Evropská unie a Česko. Jansenová přijela do Prahy na akci pořádanou Vysokou školou ekonomickou.
Dá se říct, že mezinárodní instituce, jako je třeba OECD nebo Světová obchodní organizace (WTO), jsou pod tlakem a jejich relevance klesá?
Co se dočtete dál
- Proč Trumpovy kroky poškodí růst produktivity v USA, a tedy i růst HDP.
- Jaké tři čtyři zásadní reformy by měla udělat EU.
- Jakou klíčovou reformou by mělo zavést Česko.
