Novým pražským arcibiskupem se stal dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Na místo Jana Graubnera ho v pondělí jmenoval papež Lev XIV. Uvedlo to na webu pražské arcibiskupství. Úřadu se čtyřiapadesátiletý Přibyl ujme 25. dubna dopoledne.
Přibyla jmenoval někdejší papež František litoměřickým biskupem v prosinci 2023, o tři měsíce později přijal biskupské svěcení. Graubner se stal pražským arcibiskupem v roce 2022 po odchodu již zesnulého Dominika Duky a v roce 2023 pak při dovršení 75 let věku podal svou rezignaci.
V církevních kruzích se jako o možném kandidátovi na Graubnerova nástupce spekulovalo rovněž o plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi, který je o čtyři roky starší než Přibyl.
Přibyl si pro službu českého metropolity a pražského arcibiskupa ponechal své původní heslo „Pax vobis - Pokoj vám“. „Je to pokoj v tom nejširším slova smyslu, jako Boží dar, který máme za úkol já i všichni lidé dobré vůle nést do společnosti, která často žije v napětí, nejistotě a únavě. Chci být i v pražské arcidiecézi pastýřem, který ve znamení tohoto pokoje naslouchá, povzbuzuje a propojuje,“ uvedl po oznámení svého jmenování.
Církev má být podle Přibyla domovem pro všechny věřící, otevřené lidi dobré vůle a především pro ty, kteří stojí v jakémkoli smyslu slova na okraji společnosti.
V rozhovoru pro web Církev.cz rovněž uvedl, že svou úlohu vidí ve stavění mostů a překonávání bariér mezi lidmi. „Ještě přesněji to znamená propojovat ony sociální bubliny, které neumožňují lidem setkávat se s někým jiným než s těmi, kdo mají podobný nebo stejný názor, a místo toho se navzájem hecují ke stále většímu a většímu rozdělení a napětí,“ doplnil k jedné ze svých priorit Přibyl, který chce pracovat nejen na překonání polarizace ve společnosti, ale i v církvi.
Přibyl by si současně přál, aby po jeho jmenování pražským arcibiskupem byla zajištěna stabilita života litoměřické diecéze a biskupské kurie. „Kdybych řekl, že odcházím z litoměřické diecéze se smutkem, tak je to silné slovo. Je to spíš nostalgie, protože mi tu bylo dobře. A já pevně věřím, že i lidem se mnou,“ uvedl v pondělním vyjádření litoměřického biskupství pro ČTK. Ze zahájených věcí v uplynulých dvou letech v diecézi Přibyl zmínil mimo jiné snahu o smíření v kdysi česko-německém prostoru a dialog s akademickými institucemi, veřejnými reprezentanty i různými organizacemi.
Přibyl nejprve od roku 2002 působil jako provinciál řeholního řádu redemptoristů na Svaté Hoře v Příbrami, byl také prezidentem Arcidiecézní charity Praha, následně se stal i generálním sekretářem České biskupské konference.
Graubner v srpnu 2023 po roce ve funkci poslal tehdejšímu papeži Františkovi svůj rezignační dopis. Musí tak učinit všichni biskupové při dovršení 75 let. Papež rezignaci přijal a pověřil Graubnera, aby v úřadě setrval do dalšího rozhodnutí. V roli českého metropolity Graubner pokračoval v práci svého předchůdce, českého primase, kardinála Duky.
Církev v pražské arcidiecézi rozvíjela projekty ve školství, získala budovu pro Arcibiskupské gymnázium, v Klecanech loni zahájilo arcibiskupství stavbu základní logopedické školy s internátem. Začalo rovněž investovat do bytů, které dále pronajímá, v roce 2030 chce disponovat 500 nebo 600 byty v hlavním městě. Zároveň se arcibiskupství snažilo prodat takzvané zbytné majetky, mezi něž patří i Jindřišská věž. Dalším významným zdrojem příjmů arcibiskupství je lesní hospodaření.
