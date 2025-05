Lev XIV., nová hlava římskokatolické církve, výběrem svého papežského jména naznačuje, která témata považuje ve své misi za zásadní. V Chicagu narozený a převážně v Peru působící biskup a kardinál Robert Francis Prevost je nepochybně inspirován čtvrtstoletí trvajícím pontifikátem Lva XIII.

Ten vydal v roce 1891 dodnes často citovanou encykliku Rerum Novarum, vůbec první sociální encykliku církve. Zabývala se sociálním postavením dělníků v důsledku průmyslové revoluce. Prosazovala rovné ekonomické vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, spravedlivé mzdy a odmítla Karlem Marxem prosazovanou ideu třídního boje. Inspirovala k rozvoji odborového hnutí a později k zakládání křesťansko-demokratických stran. Ty po druhé světové válce přispěly k demokratické a materiální obnově zemí západní Evropy a položily základy současné EU.

Lev XIV. také určitě naváže na svého předchůdce. Papež František podporoval hnutí a principy ESG dávno předtím, než byly institucionalizovány vládami a korporacemi. Efekt tohoto působení je měřitelný prostřednictvím indexu fondů americké globální finanční společnosti MSCI, jejíž fondy investující v souladu s principy ESG překonaly za dobu Františkova pontifikátu ostatní indexy o 30 procent a více.

Volba nového papeže může dlouhodobě ovlivnit globální ekonomiku především v oblastech, v nichž kapitál reaguje na změny společenských hodnot, vývoj regulačních opatření a na geopolitickou situaci. Lev XIV. po svém zvolení prohlásil, že církev musí nabídnout odpovědi na otázky současné průmyslové revoluce a na rozvoj umělé inteligence v souvislosti s lidskou důstojností a právem na práci.

Očekává se, že Lev XIV. bude klást důraz na sociální spravedlnost a globální solidaritu. To by mělo podpořit jednak investice na jižní polokouli, na níž žije přibližně 60 procent z celkového počtu římských katolíků, jednak globálně do sektorů klíčových pro snížení ekonomické a sociální nerovnosti – především do školství, zdravotnictví, rozvoje infrastruktury a podnikání v souladu s principy ESG. Těšme se na jeho první encykliku, která by měla potvrdit vyvolaná investiční očekávání.