Pozornost světa je upřena na dění ve Vatikánu, kde byl právě zvolen nový papež, Lev XIV. My finančníci máme díky tomu příležitost zamyslet se nad správou majetku církevních hodnostářů.

Vatikán je nejmenší země světa, s rozlohou necelého půl kilometru čtverečního a oficiálním počtem 882 obyvatel. Má vlastní banku, Institut pro náboženská díla (Istituto per le Opere di Religione, IOR), který spravuje veškerý majetek Vatikánu. Pracuje v něm více než stovka finančníků, tedy v poměru k počtu obyvatel se správě majetku věnuje více než deset procent populace. Lze však předpokládat, že značná část finančníků do práce „dojíždí“ z Říma. Bankovní tajemství Svatého stolce je velmi přísně střeženo a my se tak dozvídáme pouhé střípky informací, i když vztah banky k veřejnosti se vyvíjí a v posledních letech se instituce více informačně otevírá směrem k veřejnosti. Banka obsluhuje více než 12 tisíc klientů, přičemž podmínkou otevření účtu je velmi úzký vztah k církvi či k jejím institucím.

