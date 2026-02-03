Světový rekord v trojskoku žen drží venezuelská atletka Yulimar Rojasová – s výkonem 15 metrů a 74 centimetrů. To je víc, než o kolik dokáže postoupit ruská armáda na některých úsecích ukrajinské fronty za den. A to za cenu ztrát, které už v součtu padlých a raněných vojáků přesáhly jeden milion mužů.
Podle mnoha politiků je přitom jasné, že Rusko Ukrajinu převálcuje. „Zdají se být neporazitelní,“ prohlásil o Rusech například americký prezident Donald Trump. Pohled na frontu ale ukazuje, že ruská armáda na Ukrajině nejenže utrpěla obrovské ztráty, ale výměnou za ně dokázala po zastavení svého počátečního náporu od konce roku 2022 dobýt jen minimum území.
Co se dočtete dál
- O kolik je ruský postup pomalejší než miniaturní pohyb západní fronty za první světové války.
- Co to znamená pro budoucnost konfliktu.
- Jak se zhoršuje stav ruské ekonomiky.
