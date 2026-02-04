Dvě muzea v Praze – stojí dvě stě metrů od sebe a obě vystavují dílo Alfonse Muchy. Ale také spolu u tuzemských soudů válčí, kdo může jméno slavného secesního malíře ve svém názvu a pro svoji propagaci využívat. Starší je v Panské ulici, které funguje od roku 1998 a provozuje je firma Muchovo muzeum podnikatele švýcarského původu Sebastiana Pawlowského. Novější je od loňska v paláci Savarin na Příkopě a provozuje je společnost Mucha Muzeum Prague. Za ním stojí Mucha Trust a Nadace Mucha malířových potomků a otevřelo teprve v březnu 2025.
Kvůli vzájemným sporům nastala kuriózní situace: Spojení „Mucha muzeum“ a „Mucha Museum“ by podle rozhodnutí soudů neměla používat ani jedna strana.
Co se dočtete dál
- Kvůli čemu se obě strany, které spolu dříve spolupracovaly, rozkmotřily.
- Jaké spory mezi nimi řeší soudy.
- Jak byznys se jménem Mucha vydělává.
