Bárky na mořském pobřeží francouzské Bretaně byly oblíbeným motivem jednoho z nejslavnějších českých malířů minulého století Jana Zrzavého. Svádějí ovšem také mnoho padělatelů. HN nyní zjistily, že podezření o pravosti obrazů se týká i těch vůbec nejdražších děl tohoto autora, která byla v posledních letech prodána za desítky milionů korun. A to i renomovanými aukčními domy.
Co se dočtete dál
- Kterých obrazů se podezření, že jsou padělky, týká.
- Jak na to reagují znalci, kteří obrazy posuzovali.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.