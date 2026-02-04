Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada otevřela na začátku února pobočku v Bruselu. Stala se tak první zbrojařskou firmou původem z Česka a Slovenska, která má stálé zastoupení v sídle unijních institucí. V čele pobočky stojí Daniel Dobiáš, strategické směřování stálého zastoupení bude mít na starosti ředitel CSG pro vnější vztahy Jan Hamáček. Ten byl dříve předsedou ČSSD, předsedou Poslanecké sněmovny i ministrem vnitra. CSG o tom ve středu informovala v tiskové zprávě.
Po nedávném vstupu skupiny do Evropské asociace leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu (ASD) jde o další významný krok posilující přítomnost CSG v klíčovém centru evropské legislativy a rozhodování, uvedl průmyslově-technologický holding. Cílem zastoupení je „být viditelnější a aktivně přítomní tam, kde se rozhoduje o zásadních otázkách ovlivňujících sektor obrany a průmyslu“.
„Naše přítomnost v Bruselu nám umožňuje aktivně se zapojovat do evropských debat, které spoluvytvářejí budoucí podobu obranného průmyslu v Evropě. Chceme, aby byl hlas českého a slovenského zbrojního průmyslu v Bruselu více slyšet,“ uvedl Hamáček.
Akcie CSG jsou po prvním týdnu ve výprodeji. Má smysl do toho teď jít, nebo raději počkat na lepší cenu?
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo a patří mezi klíčové dodavatele munice a obrněných vozidel na Ukrajinu. V tomto odvětví firma expandovala ještě před ruskou invazí v roce 2022. CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, Španělsku, Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a v Indii, zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
