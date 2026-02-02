Zbrojařská skupina Czechoslovak Group má za sebou první týden obchodování na amsterdamské burze po úspěšném IPO, které bylo největší v historii v odvětví obranného průmyslu. Prvotní nadšení ale, zdá se, postupně vyprchalo. Po celý uplynulý týden totiž akcie klesaly. Největší propad přišel ve čtvrtek a v pátek. Podívali jsme se, co za tím je a zda akcie nakoupit, nebo má spíše smysl ještě vyčkat na lepší cenu.
Co se dočtete dál
- Proč akcie CSG na burze klesají.
- Má smysl akcie teď koupit, nebo je lepší počkat.
- Jak k tomu přistupují profesionální investoři.
